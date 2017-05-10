أكثر من تغريدة

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نصفُ ما أكتب كذب ونصفه غرور ..والنصفُ الآخر مُداعبة إصبعي لشفتي الغروب

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تعال أُهدهدُ الشوق عنك قبل أن يجوع طفلٌ تشرين قبل أن يفتح النهار فمه و يُسقط ثمار أشجار التين

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يتمدَّدُ الكلام فوقَ فمي ويطول في الصمت شحوب السؤال كم قنديل أطفأت .. كم رغبة خنقت بين الظِلال

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مَريَم..من أكثر الأسماء متعة عند النطق تفتح الميمُ الأولى وتُطبِقُ على الأخيرةِ الفم

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و التقينا ..فاجأنا الصباح وما تفاجأت شفتينا ما عدنا درينا كيف على بعضنا إرتمينا

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شفت كيف خذلنيّ الزعل ومشي ..! تركنيّ ارتجيّ جيتك وعلى شفتيّ الشوق ولهان و مستحي

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مَريَم محمود

@MeMe_Mahmod1