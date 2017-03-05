أكثر من رؤية عن نص(الطيش السوي)

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الطيش السوي !

شعر- أحمد الويمني

خلّوني اكحّل عْيوني واشبّ السهر

الليل هذا يبي له مثل عيني خوي

يبشر وانا من كواه الوقت لين انقهر

من علقم الصبر قدْني شابعٍ مرتوي

ماحوله الاّ الحزام اللي يشد الظهَر

وْلا حولي الاّ الظلام اللي رفض ينطوي

احكي لك الحظ والا ّ وجهه المكفهر؟ا

حدثك عن عيون الناس والا النُوي؟!

عن ايش اسولف وحرفي فوق صهوة مُهر

طوّحْت به في خلا ذيبٍ يرده عوي

داريت الايام عمرٍ ماطلع له زهَر

اريدها تستوي وتعَيّ ما تستوي

وامرّ مجرى النهَر خابرْه مجرى نهَر

والقاه من شرهة الوادي غدا منزوي

لو قاوَم الصبح مااحتال بْهجير الظِهِر

جدبٍ يمصّ العَجَم وايام تكوي كوي

ويْمرّ في بالي (اثل) الوادي المزدهر

واذكر ظلاله معي تكبر شُويّ وْ..شُوي

مثل الدعا قام عُوده من تراب الطهِر

والاّ غصونه قباب ” الجامع الآموي”

وايمِّم لْداري اللي عشت فيها دهر

سقا الله الطيش قبل آضلّ واصبح سوي!

قبل المدينة تناديني واجي (مِدّهِر)

أرمي لها شنطة القريه وما تحتوي

كنت احلم بصورتي تكبر معي واشتهر

وابروِز الناس داخل صوتها المعنوي

والحين بعْد الصخَب بعْد التعب ما ظَهَر..

بالشيب في عارضي والساعد الملتوي

أحاول انسى الشقا واشبّ ليل السهر

الظاهر اني باْموت وْعاد راسي قوي!

نص رائع

رؤية- د. محمد الرفيدي

الشاعر هنا يختصر معاناة حياته في هذا النص ، وهو حقيقة نص مزدحم بتفاصيل هجرته من قريته التي رماها في حضن المدينة ؛ كحقيبة تجمع تفاصيل همومه وآلامه ، إلى تلك اللحظة التي ضنّت عليه هذه المدينة بليلة يشعر فيها بسعادة تنسيه ماضيه الأليم ، كل هذه السنوات بدت وكأنها لحظة عابرة ، حتى أنه تفاجأ بالشيب الذي ملأ عارضيه ، فلم يكن له بد من محاولة النسيان ؛ لأنه الاحتمال الوحيد للخروج من كل مامر به بروح قوية يشعر معها بعزته وشدة بأسه .النص رائع ، وما زاده روعة تلك الانسيابية ، التي بدأت في استهلال النص بقوله:(خلوني آكحّل عيوني واشب السهر) ليأخذنا بعدها معه في جولة سريعة ، يختصر فيها وجعه وألمه ، ثم يعود بنا آخراً إلى الالتفاف معه حول تلك الآلام والأوجاع ؛ وذلك بمحاولة النسيان (وشب السهر) فشكراً لرحلة استطاعت منحنا هذا التصور الأخّاذ .

هندسة إبداعية

رؤية-ابراهيم الشتوي

نص غني بتقاناته الفنية وانزياحاته اللغوية اتكأ الشاعر في هذا البناء الفني على الصور المجردة التي استلهمها من الطبيعة وذاته الملتصقة بالجدار الزماني ،في هندسة إبداعية وألوان فنية وسأورد بختصار شديد بعض تلك المفارقات ورؤى لهذا الشاعر المبدع المتمكن من أدواته مثل في قوله:(واشبّ السهر) وكذلك هذه الصورة الزمانية(كواه الوقت) وهنا صورة ذوقية مجردة (من علقم الصبر) وفي صورة مجردة قاتمة(الظلام اللي رفض ينطوي),(الحظ والا ّوجهه المكفهر؟)وهنا صورة مكانية (شرهة الوادي) وكذلك(المدينة تناديني) ومن تلك الصور في قوله:(كنت احلم بصورتي تكبر معي ),(وابروِز الناس),(واشبّ ليل السهر).

شريط ذكرى

رؤية- محمد العسيري

الحنين بين صخب المدينة وهدوء القرية، بين قراءةٍ وقراءة ، فالسهر المحرض الأول للحنين، الربط الجميل بين المحسوس واللامحسوس، أنسنة الحديث ( الليل هذا يبي له مثل عيني خوي). تجلي المعاناة كصراع بين الذات والآخرين. رغم البداية التي تضج بالألم وفقدان الحلم، إلا أن كبرياء الشاعر ظل متماسكاً كأنما هو يمرر شريط ذكرى من القرية للمدينة والعكس محاولاً النسيان، والبقاء شامخاً .النص مليء بالصور( اشب السهر – الظلام اللي رفض ينطوي -شرهة الوادي- لو قاوم الصبح- ارمي لها شنطة القرية – ابروز الناس داخل صوتها المعنوي ).يمكن أن أسميه ( نص الانكسار بشموخ).