أكثر من رؤية عن نص(سكّر بنات)

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سكّر بنات

شعر- محمد صلاح

‏الغلا سكّر نبات القلوب المشمسة

‏والحلا كله مكللك يا سكّر بنات

فيك من شمسٍ تفصل ضيا، يتقوسه

جسم واحة ورد تحت الغيوم الممطرات

‏و‏فيك من وردة ضبطها المطر متلبسة

‏بالعطر والنور بين الورود الذابلات

وفيك من طفلة يعّم الضياء ما تلمسه

دربها كله من الطهر: سجادة صلاة

كّن قلبك من مناهل حنانه مدرسة

لـ امهات قلوب تشبه قلوب الأمهات

الوفاء زبرجده والعذوبة سندسه

حوري النجوى غزير العطايا والهِبْات

وصوتك اللي عطَّر البوح ثغرك يهمسه

ثغرك اللي يمطر الحب يمطر إغنيات

إن تمادى ياسمينه تهادى نرجسه

لين تحلم فيه كل المعاني واللغات

رحلة حياة

رؤية – د.سليمان السناني

النصوص النديّة يتمادى ياسمينها ليهدينا (المحبة) في صورة درَّاقها وتينها..هي المطر بكل تفاصيله، وهي العذوبة وإن جاءت على هيئة أبيات،(فليس بوسعها ألا تفوحَ حدائق الدرّاقِ)….عمد الشاعر منذ البداية إلى مزج سكّر النبات بسكّر البنات في مفارقة لا تحمل من دهشة الصورة الكثير، لكنها تمهّد الطريق للأجمل والأبهى من مثل:

و‏فيك من وردة ضبطها المطر متلبسة

‏بالعطر والنور بين الورود الذابلات

وفيك من طفلة يعّم الضياء ما تلمسه

دربها كله من الطهر: سجادة صلاة

هذا النص القصير ينوء بجمال يفوق عدد أبياته، وكأن الشاعر أراد أن يُجسّد لنا لحظة إشراق ــ على قصرها ــ طوييييلة كـ(رحلة حياة)..

قصيدة جميلة

رؤية – علي السبعان

شاعر هذه القصيدة جعلها متمحورة حول الجَمال، تدور في فلكه وتهيم في ملكوته، ليس فيما يخص المعنى وحسب، بل أسبغ ذاك الجمال على المبنى أيضاً، فأولى عناية خاصة بالموسيقى بدءاً بقافية الصدر المهموسة وصولاً إلى تنهيدة العجز الممتدة المترامية، ناهيك عن حيَل اللغة والبلاغة وبديع البيان المنثور في ربيع النص الذي أحسن شاعره إذ لم يخرج به عن مسار الجمال الذي تحلُم به كل المعاني واللغات..

أبهى صورة

رؤية – يوسف الزهراني

محبوبة,وشيء من عاطفة ممزوجة برائحة الطبيعة ونكهتها مع موسيقى باذخة على تراكيب جامدة حولها الشاعر إلى قطع فنية ناطقة ألبسها الروح والحركة وهو مايسمى بلاغياً بالتشخيص، أي إسباغ الحياة على الجمادات وتجسيمها، تلك هي القصيدة وذاك هو الشاعر الذي تفنن كثيرا في استحضار الصور والألفاظ والتراكيب حتى يكاد السامع يظن أنه بلغ في وصفه حد تصوير الأشياء بأبهى صورة وأجمل تركيب ، بطريقة نلحظ فيها عمقا في المعنى وبراعة في التناول ، فهنيئا لمحبوبته وتستحق.