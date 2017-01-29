أكثر من رؤية عن نص (ربكة)

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ربكة

شعر- عبدالله سعيد

أنا ما بعت قلبي للخطا والخوف والحرمان

ولا فكرت اهمش دمعتي واسخر من اشواقي

نحرت السالفة واللي يصير العن من الكتمان

وسلمتك رماحك والسموحة لو بقى باقي

كتبت ولا كتبت الا عشان تقدّر العنوان

ولاني فصل من ضمن الفصول تساقط اوراقي

حروفي شامخة ما تنحني للدمع والعصيان

ولو طارت عصافير الوله من سدرة احداقي

سقط من حايط الرغبة جناح ملهي الرعيان

بعد ما كان في لوح الشعور بريشة اذواقي

انا سامحت وش باقي خساير بعد هالخسران

تلاقي من يشوفك بالندم وتشوف وتلاقي

صحيح ان العطا للمسرفين يبرر النكران

ولكني كسرت الكاس الاحمر في يد الساقي

مسامح والمواني مشرعة للدمح والهجران

وشامك شامك اللي ترغبه وعراقي عراقي

مسامح وان لفيت من الدرايش دونك البيبان

تجي وتروح لكن لا تفكر تفتح اوراقي

تذكر كل ماطار الوله من شرفة النسيان

وخذ برد السؤال وفكني من ربكة اعماقي

عسى الرحمن يلهمني بعدْك الصبر والسلوان

ويحسن بك عزاي ولا يعرض للندم ساقي

شاعر متمكن

رؤية – محمد حوقان

قصيدة رائعة معطرة بالأنفاس الجنوبية لاحتوائها على شواهد اللهجة الدارجة وقد ابدع شاعرها وتألق في صياغة الكلمات والتناسق الفكري الاحترافي الذي قادنا إلى اكمال القصيدة وإعادة قراءتها مرة أخرى لأنها تستحق ذلك فمن التسلسل الأدبي تكتشف انك أمام شاعر متمكن وقادر على تطويع المفردة حسب ما تقتضيه رغبة النص الجامحة التي برزت كاشفة عن ساقية الساقي.

مشاعر عاشق

رؤية – مطر الروقي

مع قسوة المعاناة تتجاذب الشاعر العاشق مشاعر مختلطة تربك موقفه وكلماته لكن الجميل هنا في استهلال شاعر النص أنه مع كل مايشعر به ، وما أراد أن يبوح به فهو لديه قناعة تامة وقرار مسبق بعدم الانكسار عاطفياً واستمر يخاطبنا بضميره الحي وشموخه كرجل منطلقاً من ذات القناعة التى تعكس كبرياء الشاعر وعزة نفسه ومع ذلك لم يتخل الشاعر عن صوت الإنسان في داخله مقرراً العفو عند المقدرة وطي صفحة الماضي بلا رجعة مقابل ان يظل كريماً شامخاً كما أراد.

نص مدهش

رؤية – ضيف الله بن سليمان

في هذا النص المدهش انطلق الشاعر من خلال الاستهلال الجميل إلى المعنى مباشرة , دون الحاجة إلى سرد المقدمات ،كما أنه حاول الخروج عن نطاق التقريرية والمباشرة إلى استخدام الرمز من باب إثبات أن هذا هو الشعر الذي يستطيع خلق الدهشة.استخدم الشاعر بعض المفردات والأمثال مثل(ملهي الرعيان) ليوظفها بشكل جميل يخدم المعنى ويحررها من غموضها.توجه إلى الحبيبة مباشرة وخاطبها بثقة وثبات برغم الخيبات والخسائر.وحرص على تسليط الضوء على القيمة العاطفية مع احترام الذات والاعتزاز بها.نص:ينفذ إلي اعماق الروح .استطاع الشاعر من خلال ثقافته ولغته وتطلعه ان يقدم للقارئ نصا مليئا بالصور الشعرية الجميلة مثال(عصافير الوله/ سدرة احداقي/حايط الرغبة/شرفة النسيان) كما يحتوي على كل العناصر الفنية التي تخلق الدهشة وتثير الإعجاب.