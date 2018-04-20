محليات

أكثر من ربع مليون زيادة في أعداد المعتمرين هذا العام

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time4 / شعبان / 1439 هـ      20 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة، إحصائية أكدت فيها زيادة أعداد المعتمرين القادمين هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام ١٤٣٨هـ.

وبلغت الزيادة خلال الفترة من الأول من شهر محرم للعام الحالي وحتى نهاية شهر رجب الماضي من العام الحالي ٢٦٦٤٠١ معتمراً.

وبلغ عدد القادمين عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال عام 1438هـ 2905689 معتمراً

‏فيما بلغ عدد القادمين من جميع المنافذ خلال العام نفسه ‏4691523 معتمراً.

وكان عدد القادمين عن طريق مطار الملك عبدالعزيز خلال عام 1439هـ 3010636 معتمراً
والقادمين عن طريق جميع المنافذ ٤٨٦٣٦١٣ معتمراً.
ibrahim

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