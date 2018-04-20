أكثر من ربع مليون زيادة في أعداد المعتمرين هذا العام

أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة، إحصائية أكدت فيها زيادة أعداد المعتمرين القادمين هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام ١٤٣٨هـ.

وبلغت الزيادة خلال الفترة من الأول من شهر محرم للعام الحالي وحتى نهاية شهر رجب الماضي من العام الحالي ٢٦٦٤٠١ معتمراً.

وبلغ عدد القادمين عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال عام 1438هـ 2905689 معتمراً

‏فيما بلغ عدد القادمين من جميع المنافذ خلال العام نفسه ‏4691523 معتمراً.