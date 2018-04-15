أكثر من مليون و300 ألف مستخدم حملوا تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد مستخدمي ” تطبيق ضريبة القيمة المضافة ” وصل إلى 1.375.813 مستخدما ، منهم 869.915 مستخدما حمّلوا التطبيق عبر نظام IOS ” ” ، و”505.898″ مستخدماً حمّلوه عبر نظام الأندرويد .

ويعد “تطبيق ضريبة القيمة المضافة”، الذي أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل تزامناً مع بدء تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018، جزءاً من الجهود المتكاملة التي تبذلها الهيئة لدعم الأفراد والمنشآت على حد سواء ضمن إطار تطبيق الضريبة، إضافة إلى الحدّ من أي محاولات للتلاعب أو تزوير التي قد يتعرض لها المستهلك.

ويهدف التطبيق الإلكتروني الخاص بالضريبة الذي يمكن تحميله من خلال متجر “أبل” أو “جوجل” إلى تعريف المواطنين بالسلع الخاضعة للضريبة، ويتضمن على العديد من الميزات، منها خدمة “الحاسبة” والتي تسمح احتساب ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة، وخدمة “التبليغ” التي تتيح رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة.

ويوفّر التطبيق أيضاً خدمة “التحقق” للتأكد إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال تصوير الباركود الموجود على شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، أو إدخال رقم السجل التجاري، أو الرقم الضريبي الموضح على فاتورة المنشأة والمؤلف من 15 رقما.

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي “تلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل العديد من البلاغات عبر “تطبيق ضريبة القيمة المضافة” حيث أسهمت تلك البلاغات في دعم الحملات الميدانية لفرق التفتيش التابعة للهيئة في تحرير العديد من المخالفات بحق المنشآت المخالفة لنظام واللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في شتى المدن والمناطق السعودية، واستهدفت تلك الحملات العديد من القطاعات والأسواق بالمملكة للتأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة”.

ودعا الحربي المستهلكين إلى التأكد من الحصول على فاتورة تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو صفر بالمائة (في حال كانت السلعة خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة)، عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.