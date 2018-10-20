أكثر من نصف مليون تأشيرة عمرة في 6 أسابيع

بلغ عدد التأشيرات الصادرة لموسم العمرة 1440هـ، وحتى تاريخ 8 صفر الجاري 535,423 تأشيرة ، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 278,706 معتمرين، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 202,792 معتمرًا، منهم 140,848 في مكة المكرمة، بينما 61,944 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 75,914 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يدخل شهره الثاني ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين وسيلتي نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 261,187 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 17,519 معتمرًا، ولم يسجل أي وصول عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: الباكستان 119,776، تليها الهند 72,442، فإندونيسيا 31,729، بعدها اليمن 7,337، ثم الأردن خامسا بعدد 6,447 معتمرًا .

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، وتعزيز رضا المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.