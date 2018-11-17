أكثر من 1000 مفقود و 71 قتيلاً في حرائق كاليفورنيا

أفادت السلطات الأمريكية في وقت متأخر أمس، بأن حصيلة قتلى حرائق الغابات المدمرة في شمال كاليفورنيا ارتفعت إلى 71 شخصًا فضلاً عن أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوتى كوري هونيا فى مؤتمر صحفي، إن عدد الاشخاص الذين لم يتحدد مصيرهم ارتفع من 631 شخصًا إلى 1011 شخصًا وفقًا للأرقام المؤقتة.

وأوضح هونيا أن بعض الأشخاص ربما يكون قد تم عدهم مرتين في الحصيلة الأخيرة.

وأصبح الحريق المسمى “كامب فاير” هو الأكثر دمارًا بين حرائق الغابات تاريخ في كاليفورنيا وأكثرها تدميرًا

حيث بلغ عدد القتلى ضعف عدد قتلى حريق جريفث بارك الذي اندلع عام 1933 في مقاطعة لوس أنجلوس، الذي أدى إلى مقتل 29 شخصًا.

ويتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كاليفورنيا اليوم السبت، لزيارة ضحايا حرائق الغابات.