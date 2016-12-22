أكثر من 107 آلاف شجرة و67 حديقة تحول الخبر إلى واحة ترفيه

شارك عبر واتساب

الدمام-حمودالزهراني

كشف رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن المساحة الخضراء في مدينة الخبر خلال العام الماضي وصلت إلى (2.600.000 ) م2 ، نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية لزيادة المساحات الخضراء، مشيراً إلى أن عدد الحدائق بالمدينة وصل إلى 67 حديقة. جاء ذلك خلال تقرير كشفت من خلاله البلدية جهود إدارة الحدائق والتجميل للعام المنصرم 1437هـ، وما حققته من إنجازات،

حيث بلغت مساحة المسطحات الخضراء التي تم إضافتها خلال عام 1437هـ مايزيد عن 52644م2، فيما تجاوزت كمية الزهور التي تم زراعتها 5000000 زهرة؛ شملت جميع الشوارع و الميادين والمتنزهات والحدائق والواجهات البحرية والكورنيش، وزراعة 2500 شجيرة،

وبلغ عدد الأشجار والنخيل التي تم زراعتها 1846 نخلة وشجرة، فيما تجاوز إجمالي الأشجار والنخيل في الخبر أكثر من 107 آلاف شجرة .

وأكد المهندس الملا أن البلدية افتتحت خلال العام المنصرم 16 حديقة، منها أربع حدائق في حي الراكة الجنوبية ، حديقة في حي المروج ، حديقة في حي الاندلس‘ حديقة في حي الحزام الذهبي ، حديقة في حي الحزام الأخضر ، حديقتان بحي اليرموك ، حديقة بحي العقربية ، ثلاث حدائق بحي الجسر ،حديقة بحي الخزامى ، حديقة بحي الجوهرة , موضحا أن إنشاء الحدائق العامة يأتي انطلاقاً من حرص البلدية واهتمامها بالمحافظة على سلامة البيئة وزيادة الرقعة الخضراء، وتجميل أحياء الخبر من خلال إنشاء الحدائق العامة وتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر.

وأخذت بلدية الخبر على عاتقها ايجاد أماكن لترفيه الأطفال، من خلال إقامة مجاميع كبيرة للألعاب في الواجهة البحرية والكورنيش والحدائق والمرافق العامة، فيما قامت إدارة الحدائق والتجميل بتركيب 24 لعبة أطفال جديدة خلال عام 1437هـ، فيما بلغ إجمالي مجاميع الألعاب بمدينة الخبر 115 مجموعة ألعاب , وبإجمالي 475 لعبة للأطفال .

وكان لعملية إدخال عناصر تجميلية أخرى بجوار النباتات كالمظلات والمقاعد وغيرها أثر كبير في انفراد مدينة الخبر بأسلوبها الفريد في مجال تجميل المدينة، حيث بلغ عدد المظلات التي تم تركيبها في الحدائق العامة 30 مظلة ، فيما تجاوز عدد الكراسي التي تم اضافتها في الحدائق العامة والمماشي 140 كرسيا ، وتركيب 106 لوحات إرشادية، و69 حاوية،

وقامت إدارة الحدائق والتجميل باستبدال وتعديل عدد ( 12 ) ملعبا رمليا بملاعب نجيل صناعي؛ وذلك بهدف تشجيع السكان على ممارسة الرياضة، باعتبارها وسيلة للحفاظ على اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض، حيث تم زراعة كل من ملاعب حدائق ( المجد بحي العقربية ، المرجان بحي الكورنيش ، والأصيل بالعقربية ، والربيع بحي الثقبة ، والأصداف بحي العليا ، الروابي بحي الروابي ، غرناطة بحي الراكة . المروج بحي المروج ، النرجس بالخزامى ، ساحة الراكة ، ساحة العليا ، ساحة الإسكان) .

وفي اطار اهتمامها بتشجير وزراعة الشوارع في الخبر، قامت ادارة الحدائق والتجميل بزراعة 14 شارعا شملت شوارع غرناطة ، وشارع طارق بن زياد ، وشارع عبدالرحمن الداخل، وشارع الأمير فيصل بن عبدالله بحي الراكة الجنوبية، وشارع عبدالرحمن بن معاذ بحي الجس، والشارع الرئيسي بحي الخزامى، وطريق الملك فهد، وسبعة شوارع بحي الحزام الذهبي ، بالإضافة الى دوار العزيزية وزراعة عدد من المثلثات.

وذكر الملا أن البلدية تعتمد في عملية الزراعة على شبكة ري متكاملة تم تصميمها بشكل يضمن ري المزروعات بطريقة علمية من خلال نظام التنقيط، وبلغ طول شبكة الري التي تم إضافتها خلال العام الماضي 165288 م.ط ، كما تم تطوير وتشغيل 6 وحدات تحكم بالمياه عبر الأقمار الصناعية، وربطها بوحدة التحكم الرئيسية بالبلدية، ليصبح إجمالي عدد وحدات التحكم اللاسلكية 16 وحدة .

واختتم المهندس الملا تصريحه مؤكدا أن بلدية الخبر حريصة على تدعيم أركان المرافق السياحية والترفيهية، ومن هنا تأتي مشاريع إدارة الحدائق مكملة ومتوائمة مع هذا التوجه الذي يخدم الأهداف الاستراتيجية للبلدية.