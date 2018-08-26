أكثر من 118 مليون ريال مبيعات مهرجان المدينة الدولي للتمور

حقّق مهرجان المدينة المنوّرة الدولي للتمور “تمورنا بركة” في أسبوعه الثالث مبيعات تقدر بـ 37.376.736 ريالاً كحصيلة مبيعات 1.691.401 كيلو جرام, مسجلا الرقم الإجمالي للأسابيع الثلاثة مكتملة 118.522.289 ريالاً بإجمالي كميات تقدر بـ 5.216.274 كيلو جراماً بمعدل نمو 46 % عن القيمة السوقية للأسبوعين الأول والثاني عندما سجل المهرجان مبيعات 81.145.553 ريالاً.

واستأنفت أمانة منطقة المدينة المنوّرة واللجنة المنظمة للمهرجان من خلال أنشطتها أعمال المهرجان أمس، بعد أن توقف السوق عن استقبال شحنات المزارعين منذ الخامس من الشهر الجاري، بالتنسيق مع طائفة الدلالين، ليمارس السوق نشاطه المعتاد بالتزامن مع قدوم الحجاج للمدينة المنوّرة خلال الفترة الثانية من موسم حج هذا العام 1439هـ، على أرض مساحتها تقدر بـ 150 ألف متر مربع، في حين أظهرت نتائج المختبرات البيئية سلامة وخلو “تمورنا بركة” حتى لحظة إعداد تقرير الأسبوع الثالث من المبيدات الضارة بعد خضوع نحو 932 عينة للفحص الميداني، في حين بلغ إجمالي العينات المخبرية المسحوبة من المهرجان 399 عينة.