أكثر من 140 ألف مستفيد من الحملة السعودية في الأردن

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عمان – واس

بلغ عدد المستفيدين من البرامج الإغاثية المتنوعة للحملة الوطنية السعودية خلال الموسم الحالي من العام 2017م ، لصالح الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن 33666 أسرة ، بواقع 143050 مستفيد ،

حيث شملت هذه التوزيعات برامج “شقيقي سفرتك هنية ” و “شقيقي صحتك غالية ” و” شقيقي غذائك صحي ” والمعنية بتأمين الأسر السورية بالاحتياجات الفعلية من أطقم الأواني المنزلية وملحقاتها بالإضافة إلى حقيبة العناية الشخصية والتمور .

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان ، أن مكتب الحملة في الأردن من خلال تحديد مناطق الأسر السورية الأكثر حاجة عمل على اسهداف أكبر قدر ممكن من الأشقاء السوريين المنتشرين في مناطق الأردن كافة خلال شهر أبريل،

حيث تم تغطيتهم بالمواد الإغاثية المتنوعة التي تقدمها الحملة من خلال مشروعاتها التي تطلقها في مثل هذه الوقت انطلاقاً من الأهداف النبيلة التي وضعتها التي تصب في تحقيق أعلى معايير الحياة الكريمة ورعاية إنسانية ممكنة لأشقائنا السوريين لتشمل المحاور الطبية والتعليمية والغذائية والإيوائية والاجتماعية والموسمية.