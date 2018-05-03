أكثر من 200% نسبة المستهدفين في برنامج التدريب المجتمعي ” أتقن 3 “

حقق برنامج التدريب المجتمعي “أتقن”، الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مرحلته الثالثة الهدف بنسبة 213%، حيث التحق بدورات البرنامج 10654 متدربا ومتدربة، وكان العدد المستهدف 5 آلاف متدرب ومتدربة.

واختتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أبريل الماضي دورات برنامج التدريب المجتمعي “أتقن” في مرحلته الثالثة، الذي استمر لمدة 5 أسابيع بدءا من 16 /6 / 1439 هـ، حيث تقدم للبرنامج 37528 متقدمًا ومتقدمة في 11 دورة تأهيلية، منها 4 دورات للجنسين و 4 دورات للرجال و 3 دورات للنساء.

وكشفت المؤسسة أنه بلغ عدد المتقدمين من الرجال 25248 بنسبة 67% من إجمالي المتقدمين، فيما وصل أعداد المتقدمات من النساء 12280 بنسبة 33%، وبنسبة رضاء إجمالية 92%، واستفاد من الدورات نحو 10652.

وبينت المؤسسة أن دورة برنامج صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني تصدرت بـ 8092 متقدمًا من الجنسين، فيما حلت دورة مبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية في المركز الثاني بـ 5220 من المتدربين، تلتها دورة مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية بـ 4971 متقدمًا.

كما تقدم 2042 متقدمة لدورة التعريف بقيادة وصيانة السيارة، التي تشمل التعريف بمعاني اللوحات الإرشادية، إضافة إلى معاني الإضاءات في السيارات ودلالاتها، كذلك مقدمة في الصيانة الدورية للسيارات، وتحديد مشاكل الإطارات وطريقة تغييرها، والتعامل مع الأعطال الطارئة.

وحققت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة إقبال، حيث وصل إجمالي أعداد المتقدمين والمتقدمات إلى 8341، تلتها منطقة الرياض بنحو 7193 متقدمًا ومتقدمة، فيما حلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة 5581 متقدمين ومتقدمات، وتنفذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة.

يذكر أن المؤسسة أطلقت البرنامج في ثلاث مراحل تلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها لتطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة، تماشياً مع إطلاق المؤسسة لهويتها الجديدة التي تهدف إلى العمل على العديد من البرامج في المجالات التقنية والمهنية لاستهداف أكبر عدد ممكن من أبناء الوطن في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، وسيُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.