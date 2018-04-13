أكثر من 250 شركة عالمية وخبيرا بملتقى السلامة

الرياض- البلاد

اختتمت “السعودية للكهرباء”، أمس الخميس، أعمال وجلسات ملتقى السلامة التاسع، تحت شعار “سلامتكم هدفنا” بحضور ما يزيد عن 250 مشاركاً من الخبراء والمهندسين والمقاولين والشركات المتخصصة في مجال السلامة، وذلك بنادي الشركة في الرياض، حيث تم استعراض العديد من الأوراق العلمية والتجارب المحلية والخارجية في مجال السلامة بمواقع العمل.

وبين الأستاذ خلف الرشدان رئيس قطاع الأمن الصناعي بالشركة، أن الجلسات العلمية وورش العمل التي تم عقدها على مدار يومين بالملتقى ركزت على استلهام التجارب البارزة في مجال الأمن الصناعي والسلامة، وأن الملتقى والمعرض المصاحب كان فرصة مهمة للخبراء والمتخصصين لتبادل العديد من التجارب والتعرف على خبرات الآخرين، في ظل ما حظي به الملتقى من حضور واسع من قبل خبراء دوليين وشركات عالمية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.

ولفت الرشدان إلى أن الملتقى في نسخته التاسعة، وضع على عاتقه مواكبة آخر التطورات في مجال الأمن والسلامة، وذلك بالشراكة مع الجهات والهيئات المعنية بهذا المجال في المملكة، وفي مقدمتهم الدفاع المدني، مشيراً إلى أن “السعودية للكهرباء” استعرضت عملية تطوير للعديد من التجارب بهدف إيجاد بيئة عمل آمنة لجميع الكوادر؛ سواء بالنسبة لمنسوبي الشركة أو الشركات العاملة معها، خاصة وأنها تطبق برنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars).

ونوه بالنتائج الإيجابية التي حققتها “السعودية للكهرباء” خلال الفترة الماضية في هذا المجال، .

وتضمن المعرض المصاحب للملتقى مجموعة من الفعاليات التوعوية والبرامج التثقيفية الخاصة بالسلامة، فيما تم عرض فيديو لمسابقة التحدي لفنيي الإطفاء لعام 2018م ، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى، إضافة إلى تكريم عدد من الكوادر لتميزهم في مجال السلامة والصحة المهنية بالشركة.