أكثر من ( 250 ) قائداً وكشافاً .. انطلاق المعسكر التطوعي لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف

المدينة المنورة -جازي الشريف

تأكيداً لقيم المواطنة والتطوع وضمن برنامج ( إجازتي 2 ) الصيفي ، دشن مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ / ناصر بن عبدالله العبدالكريم ، مساء يوم الأحد الموافق : 2 / 9 / 1438 هـ ، أعمال مراكز الخدمة الكشفية التطوعية ، لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف ، وذلك بحضور مشرف عموم النشاط الكشفي بوزارة التعليم الأستاذ / عبدالعزيز السر ومدير إدارة النشاط الطلابي بالمنطقة الأستاذ / عبدالله الزهراني ، وتهدف هذه المراكز والتي تشرف على تنفيذها إدارة النشاط الطلابي / الكشفي ، إلى تقديم خدماتها التطوعية لزوار المسجد النبوي الشريف.

ويأتي المركز الكشفي الرمضاني ضمن خطة النشاط الكشفي بوزارة التعليم التي تسعى من خلالها إلى الإسهام في تحقيق أهداف تأصيل حب الوطن والانتماء إليه وإظهاره بالمظهر المشرف أمام ضيوف الرحمن من زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي ، بالإضافة إلى إبراز الدور التربوي للنشاط الكشفي من خلال خدمة المجتمع ، وتنمية روح العمل التطوعي والتعاون والإيثار وغرس حب عمل الخير في نفوس إفراد الكشافة .

كما أوضح الأستاذ / صالح بن محمد صالح رئيس قسم النشاط الكشفي بأن برنامج الخدمة ينطلق من مركزين أساسيين بقوة تزيد عن ( 250 ) قائد وكشاف بالإضافة إلى مركز إيثار لاستقبال الرحلات الطلابية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، بحيث يعمل الجميع في تقديم أعمالهم التطوعية خلال شهر رمضان المبارك ، بتقديم العديد من الخدمات الجليلة لزوار المسجد النبوي من المعتمرين من خلال مراكز التوعية بالمسجد النبوي والميقات وبمسجد سيد الشهداء وبمسجد قباء والمساهمة في تنظيم مراجعي المراكز الصحية وتنظيم صفوف المصلين في الساحات الخارجية وإرشاد التائهين ونقل المسنين والعجزة من ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة عربات القولف وعربات الدفع ، والمشاركة في توزيع وجبات افطار صائم والمياه المبردة ( سقيا ) في عدد من المواقع الهامة كالساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء ومسجد الميقات ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومركز الاستقبال بقرية الهندية وبمحطة ” ساسكو ” على طريق الهجرة .

وعن أثر وجدوى المشاركة ومكتسباتها عبر مجموعة من الكشافة المشاركين في المركز الكشفية التطوعية الرمضانية بالمدينة المنورة عن سعادتهم بالأدوار التطوعية المتنوعة التي يقومون بها لخدمة الزوار في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف طيلة ايام وليالي شهر رمضان المبارك .

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