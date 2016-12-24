أكثر من 2797 سوري تلقوا العلاج في العيادات السعودية

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الأردن – واس

واصلت العيادات التخصصية السعودية جهودها الإنسانية بتقديم العلاج والفحوصات بشكل شامل لأكثر من 2797 لاجئ سوري في مخيم الزعتري والذين راجعوا العيادات خلال أسبوعها 207 منذ بدء عملها هناك وعملت العيادات والأقسام التابعة لها على توفير الرعاية الطبية اللازمة للأشقاء السوريين.

وأوضحت سجلات العيادات أن عيادة الأطفال قدمت العلاج المتكامل لـ 981 طفلاً راجعوا العيادة خلال الأسبوع المنصرم، فيما عملت عيادة الطب العام على علاج 346 مراجعاً من الأشقاء السوريين ، إضافة إلى الكشف على 189 مريضاً راجعوا عيادة الجلدية المختصة.

وأفادت البيانات الإحصائية ، أن العيادة النسائية استقبلت 170 حالة مختلفة ، واستقبلت عيادة العظام 131 مريضاً ، بالإضافة إلى 195 مريضاً راجعوا عيادة الباطنية.

وقال المدير الطبي للعيادات السعودية الدكتور حامد المفعلاني ، إن معظم الحالات المرضية التي راجعت العيادات الأسبوع الماضي كانت تعاني من تأثيرات الانفلونزا الموسمية.

بدورة أكد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة تعمل بشكل مكثف لتعزيز الفرص العلاجية وتطوير الخدمات الطبية.