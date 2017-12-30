أكثر من 290 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات بتعليم جدة

جدة- عبد الهادي المالكي

أكملت الإدارة العامة للتعليم بجدة استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول التي ستنطلق يوم غد الأحد لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية للبنين والبنات في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بجدة ورابغ وخليص البالغ عددهم 294839 طالبا وطالبة. وأوضح المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أنه تم اعتماد خطة تنظيمية خاصة لمتابعة سير الاختبارات ميدانيا سواء على مستوى الإدارة أو مكاتب التعليم حيث سيشارك في تنفيذ الخطة الميدانية قيادات الإدارة وأكثر من 800 مشرف ومشرفة ، متمنيّا للطلاب والطالبات التوفيق، و مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم عقب إتمامهم أداء اختباراتهم بشكل يومي، فيما سيتم تزويدهم برسائل توعوية بهذا الخصوص، مشددا على المدارس بضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي .