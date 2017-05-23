أكثر من 31 مليون نازح في العالم

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عواصم- وكالات

أفاد المجلس النرويجي للاجئين بأن عدد النازحين بسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية في العالم بلغ 31.1 مليون إنسان في العام 2016.

وجاء في تقرير للمجلس أن نحو 992 ألف إنسان تركوا منازلهم جراء النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديموقراطية، فيما وصل عدد النازحين في سوريا إلى 824 ألفا، وفي العراق إلى 659 ألف إنسان.

وفي أفغانستان، ترك بيوتهم في العام 2016 حوالي 653 ألف إنسان، وفي نيجيريا 501 ألف، وفي اليمن 478 ألفا.

ومن الجدير بالذكر أن 2.6 مليون إنسان من أصل 6.9 مليون نازح بسبب النزاعات المسلحة يقيمون في بلدان إفريقية واقعة جنوبي الصحراء الكبرى.

وبحسب التقرير، فإن 24 مليون إنسان تعرضوا للكوارث الطبيعية في العام الماضي، وأن غالبيتهم اضطروا لمغادرة منازلهم.

وفي الصين، وصل عدد النازحين بسبب الكوارث الطبيعية إلى 7.4 مليون إنسان، وفي الفلبين بلغ عددهم 5.9 مليون، في الهند 2.4 مليون، وفي إندونيسيا 1.2 مليون إنسان.