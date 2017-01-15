أكثر من 36 ألف طالب وطالبة يخضعون لاختبارات الفصل الدراسي الأول في تعليم بيشة
استقبلت قاعات الاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي في مدارس تعليم بيشة 18966 طالبا و 17379 طالبة.
في 300 مدرسة في قطاعي البنين و البنات للمرحلتين المتوسطة و الثانوية .
وكانت الإدارة قد أعدت خطة لمتابعة الانضباط المدرسي خلال الأسبوع الماضي.
تلاها رسائل توعوية عن الاستعداد للاختبارات نفذها قسما الإعلام التربوي و التوجيه و الإرشاد بالإدارة و مكاتب التعليم .
وتابع مدير إدارة التعليم في بيشة نايف بن سلطان الهاجري ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية:-
أداء المدارس في استقبال الطلاب وتهيئة قاعات الاختبارات وآلية الكنترول في كل مدرسة لتوزيع الأسئلة وتصحيحها ومتابعة افراز النتائج.
و بدأ الإشراف التربوي في القطاعين بمساندة من مشرفي و مشرفات قسم الاختبارات.
و القبول و بقية أقسام الشؤون التعليمية و مكاتب التعليم بزيارة المدارس اليوم.
حيث اعتمد مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين خالد الغامدي و مساعدة مدير التعليم لشؤون تعليم البنات فاطمة الشهراني خطة متابعة المدارس و زياراتها أثناء فترة الاختبارات .
و تعمل لجنة الإشراف على الاختبارات برئاسة مدير التعليم و أعضاء اللجنة و تنسيق من رئيسي قسمي الاختبارات و القبول الأستاذ عون السلولي و عزيزة العمري.
على متابعة رصد درجات المواد المنتهي تصحيحها في برنامج نور و تزويد اللجنة و مكاتب التعليم بتقارير يومية عن سير الاختبارات و الرصد.
من جهة أخرى أودعت إدارة التعليم في محافظة بيشة ما قيمته 2.445.543 ريالا .
وهي مبلغ الميزانية التشغيلية للنظافة للمدارس عن شهر جمادي الأول للعام المنصرف 1437 .
الوسوم:اختبارات الفصل الدراسي الأول
التصنيف: التربويــة
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