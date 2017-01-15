العدد 21817 17 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أكثر من 36 ألف طالب وطالبة يخضعون لاختبارات الفصل الدراسي الأول في تعليم بيشة

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أكثر من 36 ألف طالب وطالبة يخضعون لاختبارات الفصل الدراسي الأول في تعليم بيشة
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استقبلت قاعات الاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي في مدارس تعليم بيشة 18966 طالبا و 17379 طالبة.

في 300 مدرسة في قطاعي البنين و البنات للمرحلتين المتوسطة و الثانوية .

وكانت الإدارة قد أعدت خطة لمتابعة الانضباط المدرسي خلال الأسبوع الماضي.

تلاها رسائل توعوية عن الاستعداد للاختبارات نفذها قسما الإعلام التربوي و التوجيه و الإرشاد بالإدارة و مكاتب التعليم .

وتابع مدير إدارة التعليم في بيشة نايف بن سلطان الهاجري ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية:-

أداء المدارس في استقبال الطلاب وتهيئة قاعات الاختبارات وآلية الكنترول في كل مدرسة لتوزيع الأسئلة وتصحيحها ومتابعة افراز النتائج.

و بدأ الإشراف التربوي في القطاعين بمساندة من مشرفي و مشرفات قسم الاختبارات.

و القبول و بقية أقسام الشؤون التعليمية و مكاتب التعليم بزيارة المدارس اليوم.

حيث اعتمد مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين خالد الغامدي و مساعدة مدير التعليم لشؤون تعليم البنات فاطمة الشهراني خطة متابعة المدارس و زياراتها أثناء فترة الاختبارات .

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و تعمل لجنة الإشراف على الاختبارات برئاسة مدير التعليم و أعضاء اللجنة و تنسيق من رئيسي قسمي الاختبارات و القبول الأستاذ عون السلولي و عزيزة العمري.

على متابعة رصد درجات المواد المنتهي تصحيحها في برنامج نور و تزويد اللجنة و مكاتب التعليم بتقارير يومية عن سير الاختبارات و الرصد.

من جهة أخرى أودعت إدارة التعليم في محافظة بيشة ما قيمته 2.445.543 ريالا .

وهي مبلغ الميزانية التشغيلية للنظافة للمدارس عن شهر جمادي الأول للعام المنصرف 1437 .

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التصنيف: التربويــة

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