الثقافيـة

أكثر من 405 متبرعين بالدم في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018

كتبه امينة حسنيaccess_time5 / رجب / 1439 هـ      22 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

وصل عدد المسجلين من زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، في السجل السعودي للمتبرعين بالدم بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، إلى أكثر من 405 متبرعين خلال الستة أيام الأولى للمعرض.

وأوضح رئيس إدارة علم الأمراض والمختبر الطبي بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبد العزيز العجلان أن:

الحملة توفر كل الخدمات الآزمة لضمان سلامة المتبرع بالدم، هادفة إلى رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع.

وتعريفهم بمدى أهمية هذا العمل الإنساني ، وفائدة التبرع بالدم بشكل عام على جسم الإنسان.

وبين العجلان أن المتبرعين تأخذ لهم الفحوصات الأولية للتأكد من مدى أهلية المتبرعين بالدم، قُبل منهم 405 متبرعين حتى هذا اليوم.

امينة حسني

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