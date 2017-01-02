أكثر من 45 ما بين قتيل وجريح في انفجار ببغداد

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بغداد -رويترز

قالت الشرطة ومصادر طبية: إن عشرة قتلى على الأقل سقطوا، وأصيب 35 في انفجار سيارة ملغومة أمس في ميدان مزدحم بحي مدينة الصدر في بغداد.

ولم يرد على الفور إعلان للمسؤولية، إلا أن تنظيم داعش كثيرا ما يستهدف مناطق مدنية في العاصمة العراقية. وقتلت ثلاث تفجيرات 29 شخصا في أنحاء بغداد يوم السبت، كما قتل سبعة من رجال الشرطة في هجوم قرب مدينة النجف بجنوب العراق يوم الأحد.

وتقاتل القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لطرد التنظيم من مدينة الموصل الشمالية آخر معقل كبير لداعش في البلاد، لكنها تواجه مقاومة شرسة.

ومنذ بدء عملية الموصل في 17 أكتوبر تشرين الأول، انتزعت القوات العراقية ربع المدينة في أكبر عملية برية بالعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وأطاح بصدام حسين. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: إنه سيتم طرد داعش من البلاد بحلول أبريل نيسان.