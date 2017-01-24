أكثر من 47 مليار ريال للمساعدات التنموية بالمملكة

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الرياض – واس

بلغت إسهامات الصندوق السعودي للتنمية منذ بدء ممارسة أعماله في العام 1975م وحتى العام 2015م في مجال المساعدات التنموية ، أكثر من 47 مليار ريال.

وأوضح معالي نائب رئيس الصندوق والعضو المنتدب المهندس يوسف البسام ، أن الصندوق قام إضافة إلى تقديم 47 مليار ريال بإدارة المنح التي تقدمها المملكة العربية السعودية وتسهم في تعزيز الجهود الإنسانية من خلال التعاون مع المجتمع الدولي لدعم المنكوبين والمشردين واللاجئين والمتعرضين للكوارث إقليميا ودليا.

وقال خلال تقديمه لتقرير الرصد التنموي للصندوق السعودي للتنمية لعام 2015 الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية “واس” نسخة منه ، إن المملكة قدمت خلال الفترة من عام 1994م وحتى العام 2014م نحو 247 مليار ريال عبر القنوات الثنائية أو من خلال المؤسسات متعددة الأطراف ،

مشيرا إلى أن تلك المساعدات والقروض تشكل 88.3% من الإجمالي ، فيما شكلت مساهمة المساعدات التنموية للمملكة نحو 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014م”.

وكشف عن أن الصندوق السعودي للتنمية مول في مجال مبادرة الطاقة من أجل الفقراء التي تسهم فيها المملكة نحو 26 مشروعا في قطاعات الطاقة منذ العام 2006م وحتى العام 2015م في مختلف دول العالم بلغ إجماليها 5105.75 مليون ريال ، كما تم تمويل مشروعين للطاقة في الأردن وتونس خلال العام 2015م بقيمة 200 مليون و 483.7 مليون ريال على التوالي.

ولفت التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية إلى أنه يركز في سياسته التنموية على دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية حيث قدم 605 قروض خصصت لتمويل 579 مشروعا إنمائياً وبرنامجاً اقتصاديا بمبلغ إجمالي 47348.3 مليون ريال استفادت منها 81 دولة في مناطق مختلفة من العالم .

وأفاد أن الدول الإفريقية حظيت بنحو 24049.9 مليون ريال لتمويل 337 مشروعا ،تلتها الدول الآسيوية بإجمالي 22096.5 مليون ريال لتمويل 226 مشروعاً ، في حين حظيت دول في مناطق أخرى من العالم بتمويل بإجمالي بلغ 1201.8 مليون ريال خصصت لتمويل 16 مشروعاً.