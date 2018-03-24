أكثر من 6 الآف زائر لفعالية 1974 للقهوة في يومها الأول بأبها

انطلقت في مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة وسط مدينة أبها أمس، فعالية 1974 للقهوة ، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وسجلت النسخة الثانية من الفعالية في يومها الأول حضوراً كثيفاً من الزوار والمهتمين بلغ 6500 زائر وزائرة

كما شارك في الفعالية أكثر من 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ما بين أجنحة تعريفية وعروض تثقيفية

وشارك في تقديمها حوالي 200 مشارك، فيما وفرت الفعالية 35 فرصة عمل لشباب وفتيات المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة أن الفعالية بدأت بالتسجيل منذ الرابعة والنصف عصرا، ثم انطلقت الأنشطة المتنوعة بين بوثات القهوة والفودتركس والجلسات

بالإضافة إلى فعاليات المسرح التي شملت عروض الضوء ثلاثي الأبعاد، وكذلك الألعاب التفاعلية

مشيداً بمشاركة فرقة الحجاز التي تقدم عروضها اليومية بمزيج ساحر بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية

وكذلك مشاركة فرقة الشيّاب الكويتية التي تقدم عروضاً شيقة للزوار

كما شهدت الفعالية عرض بلاك لايت شو لفرقة LED Tron Dancers الإيطالية.