أكثر من 60 حالة تسمم جنوبي الطائف ومستشفى “تربة” يستنفر

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تعرض أكثر من 60 شخصاً في محافظة تربة – جنوب الطائف- لحالات تسمم جراء تناولهم الطعام من إحدى مطاعم الوجبات السريعة في المنطقة

واستقبل مستشفى تربة العام صبيحة اليوم الأثنين اكثر من 60 شخصا حيث اكتظ المستشفى بالحالات التي تعرضت

للتسمم في مختلف اقسام المشفى وامتلاء قسم التنويم بالحالات مما حدا بالإدارة المختصة إلي وضع مريضين على سرير واحد

ووقف مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة على الحالات المرضية

موجها بنقل الحالات الباردة إلى مركز صحي تربة والمراكز المجاورة لتخفيف الضغط على المستشفى.

من جانبها دعمت صحة الطائف المستشفى بعدد من الاطباء والممرضين للتعامل مع الحالات المرضية والاستعداد لما قد يطرأ