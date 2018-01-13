أكثر من 7 آلاف مخالفة لأنظمة سوق العمل والتوطين بقيمة 138 مليون ريال

ضبطت الحملات التفتيشية المشتركة في الربع الأول من العام الهجري الجاري، 7827 مخالفة في سوق العمل ، من خلال تنفيذ 70.992 زيارة تفتيشية ميدانية على منشآت القطاع الخاص، في كافة المناطق؛ للتحقق من تطبيق أنظمة سوق العمل ومتابعة قرارات التوطين ، إذ بلغت قيمة المخالفات المضبوطة 138.255 مليون ريال.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ، أن المخالفات المظبوطة ، شملت تطبيق قرار “توطين المولات في القصيم” ، وقرار “تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال المستلزمات النسائية” ، وقرار “متابعة توطين محال الذهب والمجوهرات”، إلى جانب مشاركة فرق التفتيش بالوزارة في حملة “وطن بلا مخالف” مع الجهات المعنية الأخرى.

ولفت المتحدث الرسمي النظر ، إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة في تنفيذ جولاتها الميدانية؛ للتحقق من التزام كافة منشآت سوق العمل بالأنظمة وقرارات التوطين.

ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية ، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.