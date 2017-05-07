أكد أن البطولة ستشهد تقييم ومحاسبة اللاعبين والاتحادات .. عبدالحكيم بن مساعد يترأس وفد المملكة لدورة التضامن الإسلامي

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الرياض ـ البلاد

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وفد المملكة المشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي تستضيفها جمهورية أذربيجان “باكو2017” خلال الفترة 12-22 من مايو الحالي.

وتشارك السعودية بـ16 لعبة رياضية وهي: كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة 3×3 وألعاب القوى والسباحة وكرة الطاولة والتنس والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو والكاراتيه والجودو والجمباز وكرة الماء والرماية.

وأكد الأمير عبدالحكيم بن مساعد أن مشاركة المملكة العربية السعودية في هذه الدورة لها أهمية خاصة نظراً لما تمثله الدورة من تجمع رياضي وشبابي يلعب دوراً في تقوية الروابط الأخوية بين البلدان الإسلامية، وكذلك لما تحتوي عليه من مستويات فنية عالية حيث تشارك منتخبات من قارات آسيا وافريقيا وأوروبا من مدارس فنية مختلفة في جميع الألعاب.

وأضاف سموه أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية عملت طوال الفترة الماضية على تأسيس بنية إدارية وتنظيمية وفنية قوية جداً حرصت من خلالها على توفير جميع متطلبات النجاح للاتحادات واللاعبين سواءً مالياً أو فنياً أو طبياً وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل وإطلاق البرامج المميزة وتوقيع الإتفاقيات، وقد حان الوقت لكي تقوم الاتحادات بدورها وتحقق النتائج المطلوبة على أرض الواقع لتعكس حجم العمل الكبير الذي تم إنجازه في الفترة الماضية.

وأشار الأمير عبدالحكيم بن مساعد أن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة “باكو2017” ليست ضمن الأهداف التي وضعت لبرنامج “ذهب2022” لكنها ستكون محل الإهتمام وسوف يتم تقييم نتائج مشاركات الاتحادات واللاعبين ومحاسبتهم ابتداءً من باكو، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في تحقيق نتائج تليق بمكانة المملكة وتتناسب مع الدعم الذي تجده الرياضة من القيادة الحكيمة.

وكان الوفد الفني السعودي قد وصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو الأسبوع الماضي لتجهيز كافة الاستعدادات من سكن ومواصلات للمنتخبات السعودية التي ستصل تباعاً إلى باكو وكذلك حضور الاجتماعات الفنية لمنافسات الدورة واستلام بطاقات اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية.

من جهة أخرى تجرى يوم الخميس المقبل مراسم رفع علم المملكة العربية السعودية في القرية الرياضية بباكو بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكو سعادة الأستاذ مساعد السليم والوفد الإداري والفني للمملكة العربية السعودية.