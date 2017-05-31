أكد أن تطوير العاصمة المقدسةواجب على الجميع .. الفيصل يدشن المرحلة الأولى لمشروع جبل عمر بمكة المكرمة

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أن تطوير العاصمة المقدسة واجب على الجميع، سيما وأنها أقدس البقاع على وجه الأرض وقد خص الله الإنسان السعودي بمجاورتها.

وقال الأمير خالد الفيصل لدى تدشين سموه أمس الأول المرحلة الأولى لمشروع جبل عمر بمكة المكرمة :” يجب علينا أن نتقدم جميعاً بالحمد والشكر لله سبحانه، ونسأله أن يعيننا على القيام بواجبنا تجاه المدينة العظيمة والمسجد المعظّم، الحمد لله أن منّ على هذه البلاد بشعب يقدم الإسلام وخدمة ضيوف الرحمن على كل شيء “.

وخلال الحفل الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة , استمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح مفصل عن المشروع والخطط المستقبلية للمشروع والتوسعات التي سيشهدها خلال السنوات المقبلة.

كما كرّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة، أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي وذلك وفاءا وتقديرا لدورهم البارز وعلى رأسهم سعادة الشيخ عبدالرحمن فقيه، حيث وضعوا البذرة الأولى في تأسيس المشروع، ثمّ أطلق الأمير خالد الفيصل اسم عبد الرحمن فقيه على القاعة الرئيسة بفندق هيلتون للمؤتمرات تقديرا لجهوده التي واكبت مرحلة تأسيس الشركة.

وفي نهاية الحفل التقطت الصور الجماعية لأعضاء مجلس الإدارة الحالي مع الأمير خالد الفيصل.

وأنجزت شركة جبل عمر واحداً من أكبر المشاريع الفندقية والتجارية والسكنية، حتى أصبح معلماً رئيساً في محيط الحرم المكي الشريف، وتسعى الشركة خلال الفترة القادمة إلى تحقيق رؤيتها الطموحة لمشروع جبل عمر من خلال زيادة الكفاءة والفاعلية لمراحل المشروع المنفذة وتلك التي تحت التنفيذ، ويتوازى مع ذلك إطلاق مشروع رائد لإعادة دراسة المخطط العام لمراحل المشروع التي لم تبدأ الشركة بتنفيذها بعد.

وأظهرت النتائج الأولية لهذه المبادرة إمكانية تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة فعالية الحركة والأمن والسلامة وكذلك ولأول مرة في المنطقة المركزية زيادة رقعة المسطحات الخضراء والخدمات العامة والمتاحف وتقديم تجربة ضيافة وسكن فريدة من نوعها.

ويحظى المشروع بميزة تنافسية لقربه من المسجد الحرام، وأنه يجمع ما بين الأصالة والمعاصرة عبر الحفاظ على طابع العمارة المكية والإسلامية بلمسات عصرية حديثة حيث تتميز بتصميمها الفريد وفخامة محتوياتها وتقديم خدمات خاصة تتوافق مع قدسية المكان واستحضار الماضي لتشعر الضيوف بالراحة والسكينة والهدوء التي تليق بمكانة مكة المكرمة .

ويعد جبل عمر من أضخم مشاريع التطوير العقاري على مشارف الكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف متميزاً بكونه أنشئ ليكون مشروعاً متكاملاً لخدمة ضيوف الرحمن وأهالي العاصمة المقدسة من خلال خيارات متعددة من المشاريع الفندقية والتجارية والثقافية المتكاملة، لذلك استقطبت الشركة كبرى شركات الفنادق العالمية ضمن فئة الخمس نجوم، حيث قد تم افتتاح وتشغيل الفنادق التالية: فندق جبل عمر ماريوت مكة، وفندق جبل عمر هيلتون مكة للأجنحة، وفندق جبل عمر حياة ريجنسي، وفندق جبل عمر كونراد، وفندق جبل عمر هيلتون للمؤتمرات بالإضافة إلى الأسواق التجارية في جبل عمر ، وبرج البوابة.

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