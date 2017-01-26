أكد أهمية المحافظة على التراث .. أمير الشرقية يدشن (ربيع النعيرية)

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الدمام-حمودالزهراني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على أهمية المحافظة على التراث والإرث الحضاري لمحافظة النعيرية، التي تميزت به وجسدته من خلال هويتها في مهرجان ربيع النعيرية،

مبينا سموه أن محافظة النعيرية مركز مهم للربط بين شمال المملكة وشرقها منذ القدم، كما استطاعت جذب الزوار والمتنزهين، من خلال ما تقدمه من برامج وفعاليات متميزة على مدار العام.

وبين سموه- خلال تدشينه بمكتبه بديوان الإمارة ” لمهرجان ربيع النعيرية السادس عشر، بحضور محافظ النعيرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان إبراهيم بن محمد الخريف، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة – أن المهرجان يعتبر بوابة لإبراز معالم المحافظة ومنتجاتها، التي حافظ عليها الآباء والأجداد ، حتى أصبحت وجهة مفضلة لدى الكثير ، داعيا سموه القائمين على المهرجان بالمحافظة على التراث الحضاري، وإبرازه للزوار والمتنزهين بطريقة جيدة مع أهمية المحافظة على جودة ما يقدم من فعاليات وبرامج، وكذلك فتح المجال للأسر المنتجة في المحافظة بتقديم منتجاتها بطريقة إبداعية، تتناسب مع حجم النمو للطلب على المنتجات.

من جهته، قدم محافظ الخريف شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته وتدشينه للمهرجان، الذي ينطلق يوم الخميس المقبل 28/4/1438هـ، ويستمر حتى 6/5/1438هـ بفعاليات وبرامج وأنشطة مختلفة، تستهدف جميع شرائح المجتمع ، مؤكدا أن هذه النسخة ستكون متميزة ومختلفة كثيرا عن نسخ المهرجان السابقة.