أكد على نشر ثقافة الجودة .. أمير القصيم يرعى حفل تخريج حفظة كتاب الله

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بريدة – البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، على أهمية تفعيل دور الجمعية السعودية للجودة ، لتؤدي رسالتها في الإسهام بتحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها ، والحث على تطبيقها في كافة القطاعات ،

مشيراً إلى أن الآمال معقودة على أعضاء الجمعية لرفع مستوى الجودة في كل المجالات ، لافتاً إلى أن الاهتمام بمعايير الجودة أصبح من الاهتمامات الرئيسة لدى العاملين بالقطاعات والجهات الحكومية والخاصة ، مهيباً سمو أمير منطقة القصيم بجميع القطاعات الحكومية بالتعاون مع الجمعية التي- إن شاء الله- سترتقي بالعمل بجودته، وحسن مخرجاته إلى ما تطمح إليه القيادة الرشيدة وتنشده.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم ، بمكتب سموه بمقر الإمارة ، رئيس الجمعية السعودية للجودة الدكتور فهد البجيدي ، ومدير فرع الجمعية بمنطقة القصيم ياسر الشلاحي وعدداً من منسوبي الجمعية ، حيث تسلم سموه الرئاسة الفخرية للجمعية.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم خلال اللقاء ، إلى شرح من الدكتور فهد البجيدي عن مهام وأهداف الجمعية في تقديم الوعي والمعرفة والتعاون المشترك مع القطاعات المعنية ، مبيناً أن لدى الجمعية العديد من الأهداف في نشر ثقافة الجودة من خلال عدة أنشطة ، والقيام بدراسات الجودة في القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التدريب على الجودة من خلال التعاون مع منظمات التدريب.

وأوضح مدير فرع الجمعية بمنطقة القصيم ياسر الشلاحي ، أن فرع الجمعية بالمنطقة لديه أهداف متمثّلة في نشر ثقافة الجودة والوصول بالجمعية لتكون هي المرجع المعتبر، والمصدر الرئيسي للجودة ومفاهيمها وتطبيقاتها على مستوى المنطقة.

* حفل التخرج

من ناحية ثانية رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، حفل تخريج حفظة كتاب الله البالغ عددهم 246 حافظاً وحافظة و85 مجازاً ومجازة الذي أقامته جمعيَّة تحفيظ القرآن الكريم ببريدة ، وذلك في جامع الراجحي بمدينة بريدة .

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقيت كلمة جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة، ألقاها رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة الشيخ الدكتور علي بن إبراهيم اليحيى ، أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته للحفل ،

مثنياً على دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لحفظة كتاب الله على الأصعدة كافة. وهنأ حفظة كتاب الله -عز وجل- من الطلاب والطالبات ، مشيداً بدعم سمو أمير منطقة القصيم لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، مشيراً إلى أن مجموع طلاب وطالبات حفظة كتاب الله في جمعية تحفيظ القران الكريم بمدينة بريدة بلغ 20 ألف طالب وطالبة ، منهم 200 طالبة ، و150 طالباً مجازون.

وألقى أمير منطقة القصيم كلمة قال فيها : إن هذه البلاد تعتز وتتشرف بأن يكون كتاب الله هو دستور لها، تستمد منه أحكامها وتأخذ الحدود من كتاب الله لتقيم الشرع .

وأضاف سموه : شرع الله- جل وعلا – هو الذي حفظ الأمن والاستقرار لهذه البلاد التي تحكم كتاب الله وسنة نبيه محمد- صلى الله عليه وسلم – وقادة هذه البلاد تولي كتاب الله -عز وجل- عناية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الذي كان له مسابقات لتحفيظ القرآن الكريم ومن بعده أبناؤه الملوك ، ومنهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – فله مسابقة خاصة لتحفيظ القران الكريم منذ أن كان أميرا للرياض .

وأشار سموه إلى أن الدولة تشجع حفظة كتاب الله على كافة الأصعدة ، وخير دليل اهتمامها بإسقاط جزء من محكوميات السجناء عند حفظ أجزاء من القران الكريم ، لافتاً سموه إلى أن الدولة تسعى لدعم حفظة كتاب الله في الصدور وفي السطور ، بإقامة المسابقات لحفظة كتاب الله ، وإنشاء مجمع الملك فهد – رحمه الله – لطباعة المصحف في المدينة المنورة .

وأشاد سمو أمير المنطقة بحفظة كتاب الله من الطلاب والطالبات ، و بدعم رجال الأعمال من أبناء منطقة القصيم للأعمال الخيرية في شتى المجالات ، داعياً المولى- عز وجل- أن ينفع بالحفظة الإسلام والمسلمين ، مقدما شكره للآباء والأمهات وللعاملين بجمعيات التحفيظ .