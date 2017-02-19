ألحق بالليث أول خسارة بملعبه .. العميد العنيد يشعل المنافسة من جديد

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متابعة- عبدالعزيز عركوك

عد فريق الاتحاد للمركز الثالث في سلم ترتيب فرق دوري جميل لكرة القدم، بفوزه المستحق على مضيفه الشباب بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جرت مساء أمس، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك ضمن مباريات الجولة ١٩.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني يفتتح مدافع الاتحاد عدنان فلاته التسجيل مع الدقيقة ٦١، ليضيف بعد ذلك محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة ٧٣.

وعند الدقيقة ٧٧ ينجح الحارس الاتحادي فواز القرني في التصدي لركلة جزاء نفذها الجزائري بن يطو. بهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد الى ٤١ نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني

.وتمكن الاتحاد من إلحاق أول خسارة لفريق الشباب على أرضه وبين جماهيره، حيث كان يمتاز عن بقية الفرق بسجل ناصع من الخسارة على أرضه قبل هذه المباراة.

وفي نفس الجولة، تعادل فريق القادسية مع ضيفه الباطن بهدف لمثله، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. تقدم فريق الباطن أولاً عن طريق لاعبه جوناثان بينتيس عند الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم الباطن 0/1 ،

وفي الشوط الثاني سجل محمد خبراني هدف التعادل لفريق القادسية عند الدقيقة 59، ليعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة 1/1. حضر المباراة 63 مشجعاً فقط. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة الـ21 في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد الباطن إلى النقطة الـ20 في المركز العاشر.