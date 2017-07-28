ألزمنا الخطوط باستقطاب سعوديين لوظائف الخدمات

جدة ــ البلاد

اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، مخاطبة الوزارة للخطوط السعودية على تجاوزها للأنظمة.

وقال ابا الخيل، ردا على سؤال أحد المغردين حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة العمل حيال فصل الخطوط السعودية لعدد من الموظفين، ان “الوزارة خاطبت الشركة على تجاوزها للأنظمة، وقد التزمت الشركة بوضع خطة فورية لإنهاء وضع العاملين الوافدين”.

وأشار ابا الخيل الى الزام الشركة على “استقطاب مواطنين سعوديين في وظائف الخدمات”.

وكان مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد أطلقوا هاشتاق تحت عنوان ” #مفصولي_الخطوط_يتشردون”، طالبوا فيه بفتح تحقيق خلف فصل عدد من الموظفين السعوديين في الخطوط السعودية.