ألغام مليشيا الحوثي تحصد أرواح 183 مدنيًا في محافظة الجوف اليمنية

رصد تقرير حكومي يمني، 713 حالة قتل وإصابة تسببت فيها الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال عامين في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وأوضح التقرير الذي أعده مكتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظة أن الألغام التي زرعتها المليشيا في المناطق التي دحرها منها تسبب في إزهاق أرواح 183 فيما تعرض 308 آخرين لتشوهات خلال الفترة التي جرى فيها الرصد والمحددة في مارس من العام 2016م وحتى سبتمبر من العام 2018م الجاري.

وأفاد التقرير الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن محافظة الجوف احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد ضحايا الألغام وتركزت حقول الألغام في مديريات خب والشعف والمتون والحزم والمصلوب والغيل.

ودعا التقرير إلى التحرك العاجل لإنقاذ المدنيين من حقول الألغام التي لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا في التجمعات السكنية، وطالب بتقديم المساعدة في نزعها عبر فرق هندسية متخصصة.