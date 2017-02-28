العدد 21859 28 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ألفيس الهلال مطلوب في اليابان

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ألفيس الهلال مطلوب في اليابان
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إعداد- محمود العوضي

أكد مصدر مقرب من نادي الهلال، أن اللاعب تياقو الفيس اقترب من الرحيل من قلعة الموج الأزرق، وأشار المصدر المقرب إلى وجود رغبة قوية من نادي شيميزو الياباني للتعاقد مع اللاعب، و أكدت المصدر أن المحادثات بدأت منذ أسبوعين تقريباً. جدير بالذكر أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز قد استبعد اللاعب من حساباته،

و قال: إن أسلوب اللاعب لا ينسجم والخطط التكتيكية التي يعتمد عليها، وجدير بالذكر أن اللاعب خاض مع الهلال 10 مباريات، منها 6 مباريات كأساسي، لم يسجل خلالها إلا هدفا وحيدا أمام الشباب، فيما صنع لزملائه ثلاثة أهداف، بينما طالبت الجماهير الهلالية إدارة الفريق بعدم التفريط نهائياً في اللاعب، و طالبت بخروجه على سبيل الإعارة، كما أكدت الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن اللاعب لم يأخذ فرصته الكاملة، ولم يوظف بالمكان المناسب.

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التصنيف: الرياضة

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