ألف وظيفة تقنية في الرياض

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الرياض- البلاد

يوفر معرض التوظيف بالملتقى التقني في الرياض 1000 وظيفة لخريجي الكلية التقنية بمختلف التخصصات. ورعى الأمير فيصل بن بندر أمير المنطقة فعاليات الملتقى الـ 24 للكلية التقنية ، والذي دشنه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد. من جانبه أكد عميد الكلية التقنية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الغانم ، أن الكلية أسهمت في بناء اقتصاد المعرفة عن طريق برامج الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات المتاحة للتدريب أو عن طريق برامج خدمة المجتمع، التي تستهدف تدريب موظفي القطاعين الحكومي والأهلي.

بدورات متخصصة، إضافة إلى المشاركات الدائمة للكلية في العمل التطوعي والمناسبات المحلية والدولية المتعلقة بالابتكارات والمهارات ، وتوفير كفاءات وطنية مرغوبة في سوق العمل، وذلك وفق نسب التوظيف خلال العام التدريبي الحالي 1437 ـ 1438 هـ التي تجاوزت 2000 وظيفةٍ.