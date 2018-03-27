«ألكسو» تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية على المملكة

أدانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” بأشدّ العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية على المملكة، مؤكدة وقوفها الكامل مع المملكة في تصدّيها لمثل هذه المحاولات الجبانة، وفي تتبّع مرتكبيها المجرمين الذين يحاولون عبثاً إشاعة التّوتّر والاضطراب في المنطقة.

وقالت في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة التونسية اليوم ” إن المنظمة إذ تهنئ المملكة العربيّة السّعوديّة

على نجاح قوّاتها العسكريّة في التّصدّي لهذه الاعتداءات دون تحقيقها لغاياتها الدنيئة ، فإنها تبتهل إلى الله العلي القدير

أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرّخاء في ظلّ القيادة الحكيمة

لخادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه”.