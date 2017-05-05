ألمانيا: الكرملين صاحب قرار استخدام معلومات للتأثير على الانتخابات

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قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني إن الكرملين هو من بيده اتخاذ قرار بشأن استخدام بيانات تم الحصول عليها عن طريق هجمات إلكترونية استهدفت مشرعين وأحزابا سياسية في ألمانيا لمحاولة التأثير على الانتخابات العامة التي تحل يوم 24 سبتمبر أيلول.

وقال هانز جورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الاتحادية إنه جرى الحصول على “كميات ضخمة من البيانات” خلال هجوم إلكتروني وقع في مايو أيار 2015 على مجلس النواب (البوندستاج).

وهو الهجوم الذي ألقي فيه باللوم على مجموعة (أيه.بي.تي 28) الروسية للقرصنة الإلكترونية.

وأضاف أن هجمات لاحقة استهدفت مشرعين وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل ومؤسسات أخرى تابعة للحزب لكن لم يتضح إن كانت أسفرت عن خسارة بيانات.

وقال ماسن في مؤتمر في بوتسدام قرب برلين إن المخابرات الروسية:

“تسعى لاستخلاص المعلومات التي يمكن استخدامها للتضليل أو التأثير”. وأضاف “أن يفعلوا ذلك أم لا..الأمر يرجع لقرار سياسي…وأظن أن الكرملين هو من سيتخذه”