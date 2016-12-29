ألمانيا تحتجز تونسيا للاشتباه في صلته بهجوم سوق برلين

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قال مدعون في ألمانيا يوم الأربعاء إن السلطات احتجزت رجلا تونسيا للاشتباه في ضلوعه في هجوم الشاحنة بالعاصمة برلين الذي راح ضحيته 12 شخصاً.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم .

الذي قال معارضو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها مع المهاجرين ساهمت في وقوعه.

وعثر المحققون على رقم هاتف الرجل التونسي البالغ من العمر 40 عاما .

في ذاكرة هاتف أنيس العامري الذي يعتقد أنه خطف الشاحنة ودخل بها سوق مزدحمة بالمتسوقين يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.

وقتلت الشرطة الإيطالية العامري بالرصاص في 23 ديسمبر.

والعامري تونسي أيضا رفضت السلطات طلبه للجوء.

وداهمت الشرطة منزل وشركة المشتبه به الجديد في برلين لكنها لم تكشف عن اسمه.

وقال المدعون “قادت تحقيقات أخرى إلى أنه ربما ضالع في الهجوم.”

وسيحدد الإدعاء بنهاية يوم الخميس ما إذا كانت السلطات ستصدر مذكرة اعتقال بحق الرجل الذي تحتجزه الشرطة حاليا