ألمانيا تحرر شهادة وفاة لـ(Mp3)

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برلين ــ وكالات

اعلن المعهد الألماني، المسؤول عن تطوير صيغة “Mp3” الصوتية، توقفه عن منح تراخيص للمنتجات والتطبيقات المرتبطة بالصيغة، وما يمثل شهادة وفاة للصيغة الصوتية الأشهر عالميا.

وكان معهد فراونهوفر للدوائر المتكاملة قد اعلن في وقت سابق التوقف عن منح التراخيص المتعلقة بالصيغة منذ 23 أبريل الماضي، مؤكدا توافر العديد من الصيغ الموسيقية الأكثر فاعلية، التي تتمتع بخصائص أكثر تطورا.

وخص المعهد في بيانه صيغة “AAC” التي اصبحت حاليا الصيغة الموسيقية الرئيسية لخدمات مثل يوتيوب وآيتونز .

وقال خبراء عبر موقع “سي.نت” ان استعمال الصيغة سيتواصل دون أدنى مشكلة، إذ أن التوقف عن منح التراخيص لا يؤثر على معدلات الاستخدام، او حتى قدرة المنتجين على استعمال الصيغة في منتجاتهم المستقبلية.