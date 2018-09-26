ألمانيا تعتذر والعلاقة الندية عنوان المرحلة

جدة – واس

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن أسفها ، لما شهدته العلاقات مع المملكة من سوء فهم الأشهر الأخيرة، متطلعة إلى أن يتجاوز البلدين ذلك، بحكم العلاقة القوية والاستراتيجية التي تربط بينهما.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان صادرٍ عن وزير الخارجية الألماني، بأنه كان يجب عليها أن تكون أكثر وضوحًا في تواصلها مع الجانب السعودي من أجل تجنب سوء فهم كهذا.

وشددت خارجية ألمانيا على رغبة برلين القوية للتعاون بشكل وثيق مع المملكة لتجاوز سوء الفهم بين البلدين، وتكثيف الحوارات بين الجانبين حول مواضيع عدة ومختلفة، مشيدة بالدور البالغ الأهمية الذي تلعبه المملكة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت الخارجية الألمانية أنها ستبذل قصارى جهدها بهدف أن تكون الشراكة مع السعودية أقوى من ذي قبل، للتباحث حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية، مشيرة إلى أن تحسين العلاقة مع المملكة سيخدم مصلحة البلدين والشعبين على حد سواء.

من جانبها رحبت المملكة بتصريح معالي وزير الخارجية الألماني وما أبداه من رغبة في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات.

واكدت عمق العلاقات الاستراتيجية كونها علاقة تاريخية والمملكة وألمانيا دولتان لهما دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقه والعالم،

ووجه وزير الخارجية دعوة الى نظيره الألماني لزيارة المملكة للبدء بمرحلة جديدة .