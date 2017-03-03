ألمانيا تعلن مساندتها للمبادرة التونسية المصرية الجزائرية لحل الأزمة الليبية

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أعلنت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل دعم بلادها للمبادرة التونسية المصرية الجزائرية الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكدت ميركل خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي عقد بالعاصمة التونسية اليوم.

أن الوضع السياسي الحالي في ليبيا يعد صعباً.

مشيرة إلى أن تحقيق الاستقرار مهم بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بملف الهجرة الذي تسعى أوروبا إلى إيجاد حل له.

من جانبه، أكد الرئيس التونسي أهمية الارتباط الجغرافي بين تونس وليبيا.

مبيناً أن أمن تونس من أمن ليبيا وأن المسألة تتطلب التعاون وتقديم المساعدة.