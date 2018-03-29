أمازون تخسر 30 مليار دولار من قيمتها السوقية في 24 ساعة!

هبطت أسهم شركة أمازون للتجارة الإلكترونية بما يقترب من 5% اليوم الأربعاء بما يصل إلى 30 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

وذلك بعدما ذكر موقع الأخبار أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد كبح نفوذ الشركة المتنامي.

وذكر الموقع نقلًا عن خمسة مصادر قال إنهم ناقشوا الأمر مع ترامب أن الرئيس الأمريكي تحدث عن اللجوء إلى قانون المنافسة من أجل ”ملاحقة“ الشركة.

بسبب قلقه على شركات التجزئة الصغيرة من الخروج من السوق بسبب أمازون.

أضاف التقرير أن ترامب يريد أيضا تغيير أسلوب المعاملة الضريبية لأمازون.

وهو موضوع كان الرئيس الأمريكي قد أثاره علنا العام الماضي.

عندما دعا إلى فرض ضريبة إنترنت على شركات التجزئة عبر الشبكة العالمية.

حتى على الرغم من أن أمازون تحصل بالفعل ضريبة المبيعات على البضائع التي تبيعها مباشرة للمستهلكين.

وانخفض سهم أمازون 4.38 % يوم الأربعاء إلى 1431.42 دولار.

وارتفع السهم إلى ثلاثة أمثال تقريبًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.