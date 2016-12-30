أمازون تسعي لتخزين المنتجات في السماء….!

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أمازون عملاقة التجارة الإلكترونية فهي من افتتحت هذا المجال تريد ابهرنا بشتي السبل….!

حيث قدمت شركة أمازون منذ عامين طلباً للحصول على إذن باستخدام المناطيد لتخزين المنتجات واستخدامها كقاعدة لتسليم الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار.

وقدم الطلب قبل نحو عامين لكن لم تتم ملاحظته إلا يوم الأربعاء من قبل زو ليفيت.

وهو محلل في مؤسسة سي.بي إنسايتس لتحليل البيانات والأبحاث.

ووفقا للطلب فإن الطائرات بدون طيار التي ستنطلق مما يطلق عليها اسم “المراكز المحمولة جوا لتلبية الطلبات”.

ستستخدم طاقة أقل بكثير من الطائرات التي تنطلق من الأرض.

وسوف تحلق مراكز تلبية الطلبات على ارتفاع نحو 13700 متر وسيتم إعادة تغذيتها بالإمدادات بواسطة “مكوك أو مناطيد أصغر”.

وستحمل بالونات ضخمة المخازن التي ستحلق فوق أماكن تعتقد الشركة أنها ستشهد اقبالا كبيرا على شراء منتجات بعينها.

وتقول أمازون إن المخازن يمكن أن تحلق بالقرب من موقع أحداث رياضية أو مهرجانات يُعتقد أنها ستشهد بيع منتجات غذائية أو هدايا تذكارية.

كما يشمل المشروع أيضا سلسلة من عربات الدعم التي ستستخدم لإعادة تخزين البضائع الطائرة.

هل ستنني أمازون لنفسها سلاح جوي ..!؟

يأتي التصور الخاص بالمخازن الطائرة امتدادا لخطط الشركة الخاصة باستخدام الطائرات بدون طيار لإيصال البضائع.

وكانت أمازون قد قامت في وقت سابق من الشهر الجاري بأول عملية توصيل بضائع عن طريق طائرة بدون طيار وذلك في إطار تجربة قامت بها في كامبريدج.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أمازون التي طرحت خططا للبدء في استخدام طائرات دون طيار لتوصيل الطلبات في العام القادم