أمانة الأحساء تدشن مشروع تطوير حديقة عامة

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الاحساء – البلاد

دشنت أمانة الاحساء مشروع تطوير حديقة عامة بمساحة 2400 متر مربع بمدينة المبرز, تكفل بتنفيذه مستشفى الموسى التخصصي, بحضور وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس فؤاد الملحم ووكيل الأمانة للخدمات بالإنابة المهندس ناجي المري, ووكيل شؤون البلديات المهندس محمد المغلوث.

وأشار أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم, الى ان تنفيذ هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجيات الأمانة للإهتمام بالعناصر التجميلية والمرافق الخدمية، مضيفاً أن المشروع سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير ونماء القطاع الخدمي للحدائق والساحات البلدية, في ظل مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية والتطويرية للأحساء.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي مالك الموسى, أن المشروع التطويري لموقع الحديقة تضمن تنفيذ عدد من الأعمال الإنشائية والزراعية إضافة الى إيجاد عوامل جذب ترفيهية من ألعاب الأطفال ومظلات الجلوس والنوافير، لافتاً سعيهم إلى الاستمرار في تنفيذ عدد من المشروعات القادمة بالتعاون مع الأمانة في مواقع أخرى.

ولفتت مديرة التسويق مسؤولة برامج الشراكة المجتمعية في المستشفى سارة الموسى, أن مشروع تطوير الحديقة يعتبر أحد مبادرات المستشفى في مجال الخدمة المجتمعية واحدى الثمار التي انتجتها الشراكة مع أمانة الاحساء، حيث يعتبر المشروع متنفساً لأهالي الحي.