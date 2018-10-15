أمانة الأحساء تواصل تحسين المشهد الحضري

الأحساء- البلاد

كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل انه وامتداداً لبرامج المتابعة الشاملة التي تنفذها الأمانة لمنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية ضمن المبادرة الوزارية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري ، أغلقت بلدية الجفر 3 محال تتعلق أنشطتها بالصحة العامة نظير مخالفتها للاشتراطات واللوائح البلدية ،

كما صادرت البلدية 35 كيلوغراماً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وذلك بحسب ما أفاد به رئيس بلدية الجفر المهندس محمد بن عبدالعزيز الهبوب والذي أشار الى ان البلدية أغلقت ايضاً مقهى شعبيا لمخالفته الاشتراطات الصحية والمهنية وعدم التقيد باللوائح الخاضع لها مثل هذا النشاط ، مضيفاً انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين مؤكداً على استمرارية تنفيذ خطط التقييم الشامل لمنافذ ومنشآت أنشطة الصحة العامة والمهنية.