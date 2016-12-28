أمانة الإحساء تُغلق 11 مقهى شعبيا
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الأحساء – البلاد
كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل عن أن الأمانة ممثلة في بلدية الهفوف أغلقت 11 مقهى شعبياً ” مقاهٍ للشيشة “؛ نظراً لعدم تطبيقها لاشتراطات النشاط، ووسائل السلامة الخاصة بذلك؛ إذ تم رصد عدد من المخالفات لهذه المقاهي، ومنها مباشرة النشاط دون إصدار التراخيص البلدية أو تجديدها، وكذلك عدم التقيد بحصول العاملين فيها للشهادات الصحية التي تخولهم العمل في هذا النشاط، إلى جانب عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات؛ طبقاً لمانصت عليه لائحة المحال، بالإضافة إلى رصد عدم تقيد المقاهي المخالفة بسبل النظافة العامة في مواقع التحضير والتخزين، مع اتباع طرق بدائية في التنظيف والتطهير بوجود مخالفات في المبنى وتجهيزاته ، وذلك بحسب ماأفاد به رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم، والذي أشار إلى أنه تم إبعاد 41 من العمالة المخالفة بتلك المقاهي، والتنسيق مع جهات الاختصاص بشأنهم ، مضيفاً أنه تم خلال يومين من الجولات الرقابية مصادرة وإتلاف أكثر من 460 من الأدوات والعناصر المستخدمة في هذه المقاهي.
التصنيف: محليات
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