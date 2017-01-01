أمانة الاحساء تبدأ اليوم تطبيق المواقف مدفوعة الأجر

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بدأت أمانة الأحساء اليوم, التشغيل الرسمي للمواقف الطولية “مدفوعة الأجرة” وذلك في وسط مدينة الهفوف.

من خلال شركة متخصصة في تشغيل وإدارة المواقف واستثمارها بما يتوافق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم:-

أنه تم تنفيذ حملة توعوية وتعريفية خلال الفترة القليلة الماضية عن آليات تشغيل النظام وطرق التعامل معه من قبل المواطن أو المقيم أو الزائر.

حيث سعت الشركة المنفذه, من خلال مرشديها إلى التجول في طرقات المنطقة المعنية لتوضيح أهمية البرنامج وآليات تشغيل النظام.

إضافةً إلى الحملات التعريفية الاخرى المصاحبة لذلك إعلاميا وعبر وسائل التواصل المختلفة.

مشيراً انه سيتم تطبيق المخالفات للمواقف مع بدء تشغيله.

مؤكداً حرص الأمانة على رفع معدلات مرتادي المناطق التجارية الهامة ودعم الحركة الاقتصادية في المنطقة.

من جهته بين مدير عام الشؤون الإدارية والمالية مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات عبداللطيف العرفج:-

أن مشروع تشغيل المواقف الطولية يهدف إلى توفير تنظيم المواقف لمرتادي المنطقة المركزية والاسهام في زيادة عوامل الجذب لها.

والقضاء على المخالفات المرورية وابراز صورة حضارية للمنطقة الشرقية.

منوهاً أن الشركة المشغلة والمستثمرة لمواقف السيارات الطولية “مدفوعة الأجرة” قامت بتجهيز البنية الرئيسية لتفعيل إدارة المواقف الطولية وسط الهفوف.

إضافة إلى العمل على تركيب 284 لوحة ارشادية وتركيب 6 لوحات كبيرة على مداخل المنطقة توجه مرتادي المناطق بالمنطقة المحددة لوقوف السيارات.

وتركيب 142 جهاز دفع وعرض وتركيب ملصقات عليها لتوجيه المستخدم بطريقة الاستخدام.

كما أن المستثمر يقوم من خلال المراقبين الفنيين التابعين للشركة في إرشاد مستخدمي أجهزة الدفع وطريقة استخدام المواقف.

فيما أشار المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل إلى:-

أن الشركة المشغلة قامت بالتعاون مع شركة فرنسية متخصصة في تصنيع وتشغيل أجهزة الدفع وإدارة المواقف ببرمجة الاجهزة.

بما يتوافق مع الطريقة القديمة بالدفع بالعملة المعدنية اوالورقية بعد انشاء حساب لكل عميل.

كما وفرت الشركة تطبيق للهواتف الذكية, الذي يسهل لمستخدمي المواقف الدفع.

إضافةً إلى انه بإمكان الشخص الدفع الكترونياً “اون لاين”.

لافتاً إلى أن مواقف المركبات التي بوسط الهفوف ستكون خاضعة للاُجرة من السبت إلى الخميس خلال الفترات ( 8 صباحاً – 12 ظهراً ومن الساعة 4 عصراً إلى الساعة 10 مساءاً ).

اما الفترات المجانية للمواقف فستكون من (الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً ومن الساعة 10 مساءاً حتى الساعة 8 صباحاً في هذه الايام).

فيما سيكون يوم الجمعة مجانياً بالكامل، كما أن قيمة الساعة أو جزء منها لاتتجاوز مبلغ ريالين.

ولفت بووشل إلى أنه بإمكان مستخدمي المواقف الدفع عبر 3 وسائل هي العملة المعدنية.

واستخدام الحساب الالكتروني الذي يُمكّن المستخدمين من ايداع العملة الورقية بأحد اجهزة الدفع.

والدفع عن طريق تطبيق “موقف” على الاجهزة الذكية، وعند استخدام التطبيق في عملية دفع اجرة الموقف فإنه لايلزم المستخدم وضع تذكرة الدفع في موقع واضح بالمركبة بخلاف عمليات الدفع الاخرى عن طريق الاجهزة الميدانية.

إضافة إلى أن التطبيق الالكتروني يُمكّن المستخدم من معرفة موقع المركبة عبر الخرائط، مبيناً أن الجهاز ذو اللون “البرتقالي” في أعلاه يتميز بأنه يقبل الدفع بالعملة الورقية، وبالنسبة لرقم الموقف فإن المستخدم سيجده على أرضية الرصيف .