أمانة الحدود الشمالية تدشن برنامج الرقابة الصحية الإلكترونية
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عرعر – عبدالعزيز السلطاني
دشن أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد برنامج الرقابة الصحية الإلكترونية ،ويتكون البرنامج من منظومة إلكترونية للتحكم مرتبطة بقاعدة بيانات متكاملة تحوي جميع بيانات المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة من تفاصيل الرخصة والموقع والعمالة والشهادات الصحية حيث يقوم البرنامج بتوزيع وجدولة الجولات الرقابية على المراقبين الصحيين بشكل آلي يومياً ,ومن ثم يتم إرسالها إلى تطبيق الرقابة الصحية على الأجهزة المحمولة مع المراقبين الصحيين للقيام بالتفتيش والمراقبة عليها ,علماً أن النظام يقوم بجدولة هذه الزيارات وفق الأهمية للمنشآت وهو ما يتيح جدولة جميع الأعمال بشكل آلي وكذلك يمكَّن المراقبين الصحيين من الضبط والرصد المباشر لأية مخالفة بلدية مثبتة بالإشعارات الرسمية والتي يقوم صاحب المنشأة أو من يمثلها بالتوقيع إلكترونياً عليها بالإضافة إلى تحويل أعمال الإحصاء سواء كانت للمنشآت أو أعمال المراقبين أو التقارير الربع السنوية والنصف سنوية أو السنوية بشكل آلي بالإضافة إلى الكثير من المزايا.
التصنيف: محليات
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