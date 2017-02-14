أمانة الحدود الشمالية تصدر أول رخصة مهنية إلكترونية

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عرعر – عبدالعزيز السلطاني

اصدرت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة بإدارة تقنية المعلومات والرخص أول رخصة مهنية إلكترونية بالمنطقة عن طريق نظام بوابة “بلدي” تم تسليمها للمستفيد، بحضور أمين المنطقة المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي العنزي أن بوابة ‘‘بلدي‘‘ تهدف إلى تسهيل إجراءات تقديم المواطنين إلكترونياً من خلال إتاحة الفرصة لهم بإستخدام هذه التقنية في إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الأمانة.

وتأتى استكمالا لما قامت به الأمانة مؤخرا من أصدار أول رخصة بناء إلكترونية عبر بوابة بلدي.

يذكر، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أطلقت مؤخراً النسخة الأولية للبوابة الوطنية (بلدي) على الإنترنت في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي لدعم وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين، كما تم تطوير بوابة ‘‘بلدي‘‘ بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي.