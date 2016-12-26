أمانة الرياض تحصر بيع الأطعمة المتجولة على السعوديين

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الرياض ــ واس

وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمانة المنطقة، بسرعة إنجاز حصر العربات المتجولة لبيع الأطعمة، وتلقي طلبات الترخيص للمواطنين السعوديين الراغبين في ممارسة بيع الأطعمة، من خلال العربات المتجولة، وتنظيمها وحصرها على السعوديين؛ حيث تتلقى الأمانة طلبات التراخيص من أصحاب عربات بيع الأطعمة في مبنى الإدارة العامة لصحة البيئة الواقع في حي المروج بسوق الشمال.

وأكدت أمانة الرياض، أن شروط الحصول على تراخيص نشاط العربات التي تزاول مهنة بيع الأطعمة والمشروبات، تتضمن اشتراطات عامة؛ منها أن يقتصر الترخيص على إعداد الأطعمة والوجبات الخفيفة والمشروبات، ويمنح الترخيص للسعوديين فقط بعد استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة والالتزام بأنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور، وتركيب جهاز تتبع للعربة.

كما حددت الأمانة اشتراطات خاصة لمواقع هذه العربات، تتضمن أن تكون ممارسة النشاط في المواقع المحددة من قبل البلدية، وعدم الوقوف أمام المنازل والمدارس والمحلات التجارية أو التجول داخل الأحياء السكنية، وعدم الوقوف في الطرق والشوارع بما يمثل إعاقة أو إرباكًا لحركة المرور، وعدم بقاء العربة دائمًا في الموقع ومغادرتها بعد انتهاء العمل.

ومن المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص إرفاق صورة من الهوية الوطنية لصاحب العربة، ورخصة قيادة، ورخصة سير العربة.