أمانة الرياض تزيل أكثر من 5 آلاف ملوث بصري

أزالت أمانة منطقة الرياض خلال حملتها الميدانية المكثفة أكثر من 5 آلاف عنصر تلوث بصري عن المدخل الشرقي للعاصمة، وذلك في إطار جهودها لإزالة التلوثات البصرية عن مداخل المدينة التسعة، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري بمدينة الرياض.

وامتدت حملة تنظيف المدخل الشرقي 41 يوماً، جرى خلالها إزالة 1897 مخيماً مخالفاً، و1839 غرفة جاهزة غير نظامية، و820 من أحواش المواشي، و47 مسلخاً عشوائياً، و180 مبسطاً لبيع مواد البناء بطريقة مخالفة، و66 لوحة إعلانية غير نظامية، وحجزت 75 مركبة، و14 معدّة مخالفة، وصادرت 145 من المواشي.

وأوضحت الأمانة، أن جهودها لتحسين المشهد الحضري مستمرّة إلى حين إزالة جميع الملوثات البصريّة حفاظًا على جمالية مدينة الرياض، وسعياً لتحقيق تطلعات السكّان، وحرصاً على سلامتهم وراحتهم.