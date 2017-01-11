أمانة الرياض تشرع في ترخيص عربات الأطعمة المتجولة

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الرياض ــ البلاد

شرعت أمانة منطقة الرياض في منح تراخيص عربات الأطعمة والمشروبات المتجولة للمواطنين السعوديين الراغبين في ممارسة بيع الأطعمة من خلال العربات المتجولة، وتنظيمها وحصرها على السعوديين؛ وذلك من خلال تقديم طلبات التراخيص في مبنى الإدارة العامة لصحة البيئة الواقع في حي المروج بسوق الشمال.

وبينت الأمانة، أن شروط الحصول على تراخيص نشاط العربات يتضمن اشتراطات عامة، منها: أن يقتصر الترخيص على إعداد الأطعمة والوجبات الخفيفة والمشروبات، ويمنح الترخيص للأفراد السعوديين فقط بعد استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة والالتزام بأنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور، وتركيب جهاز تتبع للعربة.

كما حددت الأمانة اشتراطات خاصة لمواقع تواجد هذه العربات، تتضمن أن يكون ممارسة النشاط في المواقع المحددة من قبل البلدية، وعدم الوقوف أمام المنازل والمدارس والمحلات التجارية أو التجول داخل الأحياء السكنية، وعدم الوقوف في الطرق والشوارع؛ بما يمثل إعاقة أو إرباكا لحركة المرور، وعدم بقاء العربة بشكل دائم في الموقع، ومغادرتها بعد انتهاء العمل.